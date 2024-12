Zuverlässige Hilfe an den Feiertagen

Mit einer süßen Überraschung im Gepäck hat Landrat Christoph Gerwers die Mitarbeitenden der Rettungswache Kevelaer an Heiligabend besucht. Stellvertretend für alle Einsatzkräfte, die an den Feiertagen im Einsatz sind, sagten der Landrat und der zuständige Fachbereichsleiter für Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz, Jürgen Baetzen, den Kolleginnen und Kollegen in der Wallfahrtsstadt Kevelaer herzlich „Dankeschön“.

„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir das Weihnachtsfest mit unseren Liebsten verbringen. Aber ebenso gehen wir davon aus, dass wir bei einem Notfall den Rettungsdienst alarmieren können. Dies ist aber nur durch Ihren Einsatz möglich. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihre persönlichen Interessen hintenanstellen und stattdessen den Menschen in größter Not zur Seite stehen – nicht nur an den Feiertagen, sondern 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. Das ist beileibe nicht selbstverständlich!“, betonte Gerwers.

Die Einsatzkräfte blicken auf ein herausforderndes Jahr 2024 zurück. „Durchgängig hohe Einsatzzahlen, der Fachkräftemangel und viele anspruchsvolle Aufgaben sorgen weiterhin für eine hohe Belastung der Rettungskräfte. „Die Kolleginnen und Kollegen gehen ein weiteres Jahr an die Grenzen des Leistbaren – und manchmal auch darüber hinaus“, sagt Jürgen Baetzen.

Derzeit sind 222 Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter, Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten sowie Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in den Rettungswachen im Kreisgebiet tätig. Zusätzlich gibt es 42 Auszubildende in der Notallsanitäter-Ausbildung sowie 35 Kollegen und Kolleginnen in der Kreisleitstelle. Bis zum Jahresende 2024 werden voraussichtlich rund 48.000 Einsätze durchgeführt worden sein, davon etwa 33.000 Einsätze in der Notfallrettung und rund 15.000 Krankentransporte.

Zum Weihnachtsfest wünschten Landrat Gerwers und Fachbereichsleiter Baetzen vor allem eine „stille Nacht“ ‒ ohne außergewöhnlich schwere Einsätze.