Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich Schloss-Wissener-Straße und Et Grotendonk kam es am Sonntag, 26. Januar 2025, um 10.55 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.

Ein 36-jähriger Mann aus Tönisvorst befuhr mit seinem PKW (Ford) die Straße Et Grotendonk in Fahrtrichung Uedem. An der Kreuzung Schloss-Wissner Straße missachtete er das vorhanden Stopp-Zeichen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.

Dort kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten PKW (VW) eines 39-jährigen Mannes aus Dortmund, der die Schloss Wissener-Straße in Fahrtrichtung Weeze befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, sowie die 35-jährige Beifahrerin des Mannes aus Tönisvorst leicht verletzt. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Der Ford wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.