Zurück zu den Anfängen

Die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e. V. freuen sich über die Wiederauflage der Stadtmeisterschaft bei der traditionsreichen Hubertus-Kirmes in Kevelaer. Den Start machte damals Jakob Jeuken im Jahre 1962 mit einem Sieg über seinen damaligen Gegner perfekt. 2024 soll es dann so weitergehen. Für die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e. V. steigen am Sonntag, 27.10.24, Jonas Spet und Oleksandr Babiichuk in den Ring. Boxvereine aller NRW-Verbände haben ihre Athleten für die Kevelaerer Stadtmeisterschaft angemeldet. Die Veranstaltung findet am 27.10.2024 im Zelt auf der Hubertus-Kirmes, (Keylaer 72a, 47623 Kevelaer) statt. Beginn ist um 13 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 5 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 2,50 Euro. Unterstützt wird die Stadtmeisterschaft der Faustkämpfer Kevelaer 1958 e. V. von Schlabbers Containerdienst in Kevelaer, Krahnen Stahlbau aus Sonsbeck-Hamb und dem Fahrrad Michel aus Sonsbeck.