Schon früh am Morgen durfte Indra Peters vom museumspädagogischen Dienst über ein Dutzend Interessierte bei einer Sonderführung durch die Ausstellung „Nierentisch und Petticoat“ begleiten. „Was kann ich da erzählen, wo Sie das alles erlebt haben – darauf hinweisen und mit Ihnen in Erinnerungen schwelgen“, entführte sie die Gäste zurück in die Zeit multifunktionaler Gegenstände wie Mixer mit Staubsager-Aufsatz, exotischer Frauenfiguren…