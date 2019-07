Nicole Voss ist wieder zurück in ihrer geliebten Heimat - zurück aus Norwegen. Gelebt hat sie an der wohl berühmtesten Straße Norwegens: dem „Trollstigen.“ „Genauer gesagt in A°ndalsnes in der Kommune Rauma, einem beliebten Ausgangspunkt für Bergwanderer und Naturliebhaber“, erzählt die gebürtige Kevelaererin.