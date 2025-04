Zur Zukunft des Ökolandbaus

Unter dem Motto „Mehrwert für Betriebe. Gemeinsam von der Idee zur Umsetzung“ fand am Mittwoch, 9. April 2025, auf dem Bio-Betrieb Rouenhof in der Wallfahrtsstadt Kevelaer eine zentrale Netzwerkveranstaltung der Öko-Modellregion Niederrhein statt.

Über 60 engagierte Teilnehmende aus den Kreisen Kleve und Wesel aus den Bereichen Landwirtschaft, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung, Handel, Verarbeitung, Kommunen, Naturschutz und Politik kamen zusammen, um gemeinsam auf die bisherigen Erfolge zurückzublicken und die Zukunft des Ökolandbaus am Niederrhein aktiv mitzugestalten.

Die Ehrung von sechs Einrichtungen, die sich mit Unterstützung der Öko-Modellregion Niederrhein erstmals bio-zertifizieren ließen, sind erste sichtbare Erfolge, die gemeinsam gefeiert wurden.

„In einer Region wie dem Kreis Kleve, in der die Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielt, profitieren auch lokale Verarbeitungseinrichtungen und der regionale Handel von der Zunahme ökologischer Produkte“, so der Landrat des Kreises Kleve, Christoph Gerwers.

Für ihr Engagement in der Öko-Modellregion Niederrhein erhielten die Schulmensa des SOS-Kinderdorf Niederrhein aus Kevelaer, der Schul-, Kita- und Veranstaltungscaterer Diversa GmbH aus Kamp-Lintfort, die Kreiskantine Wesel, das Landhaus Beckmann aus Kalkar, das Hof-Café am Weiher von Frohnenbruch und die Brauerei Brauprojekt 777 aus Voerde eine Auszeichnung von den beiden Landräten der Kreise Kleve und Wesel.

„Diese Betriebe zeigen, wie bioregionale Wertschöpfungsketten gelebt werden können. Für den Niederrhein sind sie Leuchttürme für weitere Einrichtungen, die wir auf dem Weg zur Bio-Zertifizierung begleiten möchten“, betonte Kirstin Aryan, Regionalmanagerin der Öko-Modellregion Niederrhein.

Die ausgezeichneten Einrichtungen verwenden in ihrer Verarbeitung mindestens ein regionales Bio-Produkt und stärken so die Landwirtschaft am Niederrhein.

Die Veranstaltung markierte zugleich den Auftakt für die zweite Projektlaufzeit. Die Landes-Förderung der Öko-Modellregion Niederrhein wurde erfolgreich bis Ende 2027 verlängert. In einem aktiven Teil der Veranstaltung wurden neue Maßnahmen und Ziele erarbeitet, um den Ökolandbau in der Region gemeinsam weiter voranzubringen.

Die Öko-Modellregion Niederrhein ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kreise Kleve und Wesel und wird vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW gefördert.

Mehr Informationen zu zukünftigen Netzwerktreffen, Förderungen und Bio-Betrieben unter www.ömr.de und bei Kirstin Aryan, Öko-Modellregion Niederrhein Tel: 0281 207-4015 | E-Mail: kirstin.aryan@kreis-wesel.de.