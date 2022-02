In Erinnerung an eine bemerkenswerte Frau wurde sie 1981 angelegt Zur Geschichte der Schwester-Hermenegildis-Straße

Das Foto aus 1979 zeigt von der Alten Weezer Straße aus das Gebiet, das ab 1981 für die „Schwester-Hermenegildis-Straße“ bebaut wurde. Foto: Archiv WiScho

In lockerer Reihenfolge stellt KB-Autor Wilfried Schotten (WiScho) in einer Serie Straßennamen in Kevelaer und den Ortschaften vor. Dabei geht es nicht allein um den Namen der Straße und dessen Entstehung, sondern auch um so manche interessante Besonderheit, die sich am Straßenrand findet – oder einstmals befunden hat. Heute…

Die Schwester-Hermenegildis-Straße

Die folgenden Informationen über die Person der Schwester Hermenegildis entnahm ich der Kevelaer-Enzyklopädie BLATTUS, angelegt von Martin Willing und weitergeführt von Delia Evers.

Wenn man in Richtung Kevelaer-Nord unterwegs ist und an der Hubertus-Grundschule vorbeifährt oder -geht, kommt man unmittelbar danach an die Einmündung einer Straße, die im Jahre 1981 angelegt und gebaut wurde und die Erinnerung an eine bemerkenswerte Frau weiterleben lässt. Sie wurde 1901 geboren, und als sie 1925 nach Kevelaer kam, war sie bereits sechs Jahre Ordensfrau. Eigentlich wollte sie „nur ein paar Wochen“ im Marienhospital aushelfen – es wurden 51 Jahre daraus.

In deren Verlauf avancierte sie zur Verwaltungsleiterin des Marienhospitals und trieb dessen Entwicklung maßgeblich voran, vor allem die Realisierung des Neubaus. Der gute Ruf des Marienhospitals über die G…