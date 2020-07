Seit nunmehr knapp fünf Jahren sitze ich in der Redaktion des Kävels Bläche an der Johannesstraße 11. Neben den eigenen Feststellungen „draußen“ erlebe ich auch hier Woche für Woche, was in Kevelaer so abgeht, bekomme teils neue Eindrücke, neue Ansichten über das Leben Kevelaers und seiner Ortschaften.