Traditionell lud die Pfarrei St. Marien zu einem Fest für Jung und Alt in den Priesterhausgarten ein. Zum ersten Mal konnte Pfarrer Gregor Kauling das beliebte Pfarrfest eröffnen. Der Wallfahrtsrektor brachte in einigen Worten des Dankes besonders seine Freude zum Ausdruck, dass bei der Fronleichnamsprozession am Vormittag und später am Nachmittag so viele Kinder und Jugendliche begeistert mitmachten.



Die zahlreichen Messdiener an St. Marien hatten etwa ein Dutzend Spielstände aufgebaut, an der die Kinder Geschicklichkeit und Glück testen konnten. Für besonders gute Laune sorgte das Torwandwerfen mit nassen Schwämmen. Die Ministranten hielten ihre Köpfe dafür hin und genossen auch selbst die Erfrischung. Die Mitarbeiter des Broeckhofkindergartens schminkten die Kinder als Tiger, Kaninchen oder Marienkäfer. Der St.-Hubertuskindergarten hatte ein Shuffleboard mitgebracht, der St.-Marienkindergarten ein Glücksrad aufgebaut, vor dem es die ganze Zeit lange Schlangen gab. Das Team der Petrus-Canisius-Bücherei präsentierte ein Wasser-Wurf-Spiel.

Das Karussell dreh…

