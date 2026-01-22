Zum 20. Todestag von Heinz-Theo Bogers

Am 20. Januar 2026, jährte sich der Todestag des Kevelaerers Heinz-Theo Bogers (1944–2006) zum 20. Mal. Als engagierter CDU-Politiker und Stadtratsmitglied sowie als Macher in diversen Jugendorganisationen und in weiteren sozialen und kirchlichen Organisationen prägte er das lokale Leben nach den Aufbaujahren.
Persönlicher Rücktritt
Wenig bekannt: Auch auf Bitte seiner Kinder trat Bogers von der Politik zurück. Seit 1986 litt er an einer schweren Krebserkrankung, die er erst viel später öffentlich machte – übermäßiger Stress war kontraproduktiv.
Inspirierende Gedichte mit Botschaft
Bogers hinterließ tiefgründige Lyrik, wie das „Wer bist du“, das zur Selbstreflexion als „Ebenbild Gottes“ aufruft und Würde sowie Nächstenliebe fordert. In „Wolken“ mahnt er, dunkle Zeiten zu durchbrechen, Sonnenschein zu sein und Menschen zu Brüdern zu machen – ein Aufruf zum Sinn des Lebens.
Diese Texte erinnern in Kevelaer an einen politischen Aussteiger, dessen Worte bis heute inspirieren.
Wer bist du?
Wer bist du,
der du nicht weißt
wer du bist,
woher du kommst
und wohin du gehst?
Ist alles verflogen
aus deiner Erinnerung?
Bist du ein Mensch
ohne Namen
und Sinn?
Das kann doch
nicht sein!
Wer bist du?
Du mußt dich nur
mühen und wollen,
daß du weißt,
wer du bist.
Du kommst nicht
irgendwo her!
Erinnere dich!