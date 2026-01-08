Zukunftspreis der Landwirtschaftskammer NRW verliehen

Der Zukunftspreis der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den grünen Berufen geht in diesem Jahr an Dominik Unkel aus Issum (Mitte). Den Preis überreichte ihm Vizepräsident Martin Dahlmann während der Hauptversammlung der Landwirtschaftskammer am Freitag, 12. Dezember, in Bad Sassendorf im Kreis Soest. Die Ehrung besteht aus einer Urkunde und einem Geldpreis.

Nach dem Besuch einer Förderschule absolvierte Unkel ein Jahrespraktikum im Gartenbaubetrieb Janshen in Kevelaer. Dort begeisterte ihn einerseits die Arbeit mit den Pflanzen und in der Natur, andererseits fühlte er sich auch in sozialer Hinsicht im Betrieb gut aufgehoben. So schloss er seine Ausbildung zum Werker im Gartenbau an. Da Unkel diese mit großem Erfolg absolvierte, machte er im Anschluss die Vollausbildung zum Gärtner. Nach einiger Berufserfahrung legte Unkel ebenfalls erfolgreich die Meisterprüfung in der Fachrichtung Zierpflanzenbau ab. Heute bildet er selbst junge Menschen aus und unterstützt sie in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. „Sie haben die Jury und uns alle durch Ihre soziale Verantwortung, Ihren beruflichen Ehrgeiz und Ihren bemerkenswerten Werdegang beeindruckt. Sie stehen für hohe fachliche und soziale Kompetenz und sind ein Vorbild für junge Menschen“, betonte Dahlmann in seiner Laudatio. Mit dem Zukunftspreis, der im dreijährigen Rhythmus vergeben wird, sollen dem Preisträger gegenüber Anerkennung und Wertschätzung ausgedrückt werden. Die Landwirtschaftskammer unterstreicht damit, dass gut ausgebildete, engagierte und mitdenkende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine wichtige Säule in den Unternehmen der Landwirtschaft und des Gartenbaus bilden. Den Preisträger hat eine Jury unter der Leitung von Kammervizepräsident Oliver Beitzel sowie unter Mitwirkung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Vertreterinnen und Vertretern der Landwirtschaftskammer ausgewählt. Agrobusiness Niederrhein schlug diese Erfolgsstory für den Zukunftspreis vor. Bei einer Veranstaltung zum Thema Fachkräftegewinnung im Rahmen des Interreg-Projekts Agropole Innovates, berichtete Dominik Unkel von seinem Werdegang. Der Vorschlag überzeugte die Jury – eine große Freude für den Preisträger und den Gartenbaubetrieb Janshen.