Zugangskarten für Weihnachtsgottesdienste

Durch die Corona-Schutzverordnung sind die Plätze in Kapellen und Kirchen am Kevelaerer Kapellenplatz auch an Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel beschränkt. Es wird daher eine Vielzahl von Gottesdiensten geben, zu denen der Zutritt nur mit einer entsprechenden Zugangskarte möglich ist.

In der Basilika wird jede zweite Sitzreihe gesperrt. Somit stehen im Mittelschiff 22 Reihen, in den Seitenschiffen insgesamt 20 Reihen sowie in den Chören vier Reihen am Mühlenportal bzw. drei Reihen an der Sakristeiseite zur Verfügung. Die Zugangskarte für einen Gottesdienst in der Basilika gilt immer für eine ganze Bankreihe. Eine Bankreihe umfasst im Mittelschiff und im Chor am Mühlenportal max. sechs Sitzplätze, in den Seitenschiffen und im Chor an der Sakristei max. vier Plätze. Pro Gottesdienst wird pro Person eine Zugangskarte für eine Bankreihe ausgegeben, die dann mit max. vier bis sechs Personen eines Haushalts besetzt werden darf.

Die Ausgabe aller Zugangskarten erfolgt Samstag, 27. November, und Samstag, 4. Dezember, jeweils von 10-16 Uhr, sowie am Sonntag, 28. November, und am Sonntag, 5. Dezember, jeweils von 10-13 Uhr. Die Ausgabe erfolgt, wie schon im Vorjahr, aus der „Spreekkamer“ des Priesterhauses (links neben dem Haupteingang). Außerhalb der Ausgabezeiten sind auch an der Pforte des Priesterhauses keine Zugangskarten erhältlich. Ebenso werden keine Zugangskarten per Post verschickt.

In der Basilika gelten die bekannten Hygieneregeln (Abstand, Handhygiene, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz und während des Gesangs). Sollten sich die Rahmenbedingungen durch Aktualisierungen der Corona-Schutzverordnung ändern (z. B. verpflichtende 2- oder 3G-Regeln o. ä.), muss ggf. auch das Zugangsprocedere für die Weihnachtsgottesdienste nochmals geändert werden. Daher erfolgt die Ausgabe der Zugangskarten sowie die damit einhergehende Platzreservierung unter dem Vorbehalt der weiteren pandemischen Entwicklung und damit ohne Gewähr. Aktuelle Entwicklungen zu dem Thema werden ggf. auf der Internetseite der Wallfahrtsleitung (www.wallfahrt-kevelaer.de) veröffentlicht.

Zu folgenden Gottesdiensten ist der Zutritt nur mit einer Zugangskarte möglich:



Freitag, 24.12.: 15 Uhr, Krippenfeier, 16.30 Uhr, Krippenfeier, 18.30 Uhr, Christmette, 22 Uhr, Christmette.

Samstag, 25.12.: 6 Uhr, Hirtenamt, 8.15 Uhr, Hl. Messe, 10 Uhr Hl. Messe, 11.45, Hl. Messe, 17 Uhr, Vesper, 18.45 Uhr, Hl. Messe.

Sonntag, 26.12.: 8.15 Uhr, Hl. Messe, 10 Uhr, Hl. Messe, 11.45 Uhr, Hl. Messe, 18.45 Uhr, Hl. Messe.

Mittwoch, 29.12.: 17.15 Uhr, Bethlehemtag ab Kapellenplatz, 18 Uhr, Hof Fa. Ermers, Hl. Messe.

Für die Gottesdienste an Silvester und Neujahr werden keine Zugangskarten ausgegeben.

Grafik: St. Marien