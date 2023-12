Zu Weihnachten Power verschenken

Weihnachten steht vor der Tür und Geschenkideen müssen gefunden werden. Wie wäre es mit Eintrittskarten für die besondere und einzigartige Show „Power Percussion“? Am 26. Januar 2024 schallen pulsierende Beats und schillernde Klänge aus dem Konzert- und Bühnenhaus. Um 19 Uhr startet die Show und lädt ein zu einer rhythmischen Reise rund um den Globus. „Wir freuen uns über die erneute Unterstützung der Volksbank an der Niers. Nur so konnten wir die Fortsetzung der Show wieder nach Kevelaer holen“, sagt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur.

An einem einzigen Abend erlebt das Publikum eine fantasievolle Reise um die Welt. Die Kompositionen der Musiker zeichnen sich durch spannende Soundcollagen und eine faszinierende Vielzahl an Instrumenten aus den unterschiedlichen Musikkulturen aus. Die Instrumente auf der Bühne reichen von der arabischen Darbuka, über die afrikanische Djembe, das europäische Konzert-Marimba und die japanische Taiko bis hin zur chinesischen Haushalts-Leiter und amerikanischen Mülltonne. Der Bazar in Marrakesch und die Metro-Station in Brooklyn, die Tiefen des Regenwaldes und die Straßen in Hong Kong: Überall erzählt ein ganz eigener Rhythmus von uralten Kulturen und Phänomenen der Neuzeit.

Eintrittskarten für die Show „Power Percussion“ und alle weiteren Veranstaltungen aus dem Kulturprogramm sind in der Tourist Information, im Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob und online unter www.kevelaer-marketing.de und www.eventim.de erhältlich.