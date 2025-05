Zu Gast in England

In den Osterferien ging es für einige Kevelaerer Schülerinnen und Schüler mit England-Schülerdienst nach England. Dort verbrachten sie ihre Zeit bei englischen Gastfamilien, konnten aber auch das Land erkunden.

Auch in den Sommerferien bietet der England-Schülerdienst wieder eine Englandfahrt für Mädchen und Jungen aus Kevelaer aus.Die Fahrt wird nach Westgate an der englischen Südost-Küste führen.

Die Teilnehmerinnern und Teilnehmer werden zwei Wochen lang in englischen Familien wohnen und so in das englische Leben „eintauchen“. Vormittags findet stets ein Englischkurs in der School of English statt, in dem die Jungen und Mädchen ihre Sprachkenntnisse in der Praxis anwenden und erweitern sollen.

Nachmittags und an den Wochenenden gibt es ein Freizeitprogramm. So fährt die Gruppe nach London und besichtigt die berühmten Sehenswürdigkeiten.

Weitere Exkursionen führen nach Canterbury und zum Schloss Windsor. Auf dem Programm stehen ferner Sport, Strandnachmittage und Sprach-Workshops. Mädchen und Jungen zwischen 11 und 17 Jahren mit mindestens einem halben Jahr Schulenglisch, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich jetzt per E-Mail an den Schülerdienst wenden: info@schuelerdienst.com.

Bitte die Postadresse angeben: Eine Informationsschrift über die Fahrt mit allen Daten und Einzelheiten wird dann jedem Interessenten unverbindlich übersandt.