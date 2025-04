Zu Fuß zur Hubertus Grundschule Kevelaer

Am 31. März 2025 startete bundesweit für über 137.000 Kinder eines der größten Schulprojekte in Deutschland für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg. In die zweite Runde ging es für die Kinder der St.-Hubertus -Grundschule Kevelaer.

„SpoSpiTo“ steht für „Sporteln-Spielen-Toben“. Innerhalb von sechs Wochen sollen die Kinder mindestens 20-mal ohne Elterntaxi in die Schule kommen.

Ob mit dem Rad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache, das Auto bleibt in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung für so viel Bewegung und Klimaschutz eine SpoSpiTo-Urkunde.

Doch der eigentliche Lohn ist eine tägliche Bewegungseinheit noch vor Unterrichtsbeginn – und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben. Vielleicht spart das morgens sogar Zeit. Denn das Verkehrschaos vor der Schule entfällt prompt. Für die Eltern endet stattdessen der morgendliche Stress an der eigenen Haustür. Wer will, darf sein Kind aber natürlich zur Schule begleiten.

„Wir hoffen, dass die SpoSpiTo-Aktion in diesem Jahr genauso erfolgreich wird wie beim letzten Mal im Jahr 2023!“, erklärt Schulleiterin Helga Dückers-Janßen. Die Kinder liefen auch nach der Aktion den ganzen Sommer über weiter fleißig weiter zu Fuß zur Schule.

Wenn das in diesem Jahr auch wieder so gut funktioniert, werden es die Gesundheit und die Selbstständigkeit der Kinder und das Klima danken.