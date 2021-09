Rainer Niersmann war zu Gast in Kevelaer „ Zirkus Katastrophale “ begeisterte am Bühnenhaus

Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen brachte Rainer Niersmann seinen „Zirkus Katastrophale” auf die Bühne. Foto: DdB

„Bei uns können Sie Sachen sehen, die Sie noch nie gehört haben und Sachen hören, die Sie noch nie gesehen haben!“ Mit diesen Worten entführte Rainer Niersmann am Sonntag- nachmittag beim Bühnenhaus Open Air seine Zuschauer*innen in die Welt der Phantasie, denn von seinem „Zirkus Katastrophale“, der der größte Zirkus der Welt ist, größer als das Himmelszelt und weiter als die Welt, ist nichts mehr übrig geblieben: Weder Zelt, noch Tiere, noch Akrobat*innen, noch Clowns.

Aber mit Hilfe der Kinder wurde dem Mangel abgeholfen: Den platten Zirkushut etwa ließ Maria mit ihrer Puste wieder in Form bringen, Franka half ihm, einen Luftballon langzuziehen und aufzublasen, und Max, Elsa und Johanna verwandelten sich in Löwen, die auf der Bühne tanzten und durch einen Feuerring sprangen. Mit einer Flöte und orientalischem Gesang wurde eine Schlange aus dem Korb beschworen und mit Hilfe von Celine wurde auch noch ein weißes Kaninchen aus dem Hut gezaubert.

Das Mitmach-Musik-Theater kam bei den Kindern sehr gut an. Die Kinder waren ganz bei der Sache, schlüpften mit Phantasie in die Hauptrollen der Zirkuswelt, wollten teils gar nicht mehr von der Bühne und hatten sichtlich ihren Spaß. Der sechsjährige Max etwa erlebte Rainer Niersmann zum ersten Mal und war vollauf begeistert. Am Ende der Vorstellung hatten Jung und Alt rote Nasen aufgemalt bekommen und Rainer Niersmann konnte nach vielen schmissigen Lieder…