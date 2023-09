Zigarettenautomat vermutlich aufgeflext

Eine Zeuging meldete sich am Samstag, 23. September 2023, bei der Polizei und gab an, dass ein Zigarettenautomat an der Ecke Koxheidestraße / Josefstraße offenstehen würde. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Automat offenbar durch unbekannte Täter aufgeflext wurde. Die Diebe entnahmen dann sämtliche Zigaretten und das Bargeld aus dem Gerät. Eine weitere Zeugin gab den Einsatzkräften gegenüber an, sie habe am Dienstag (19. September 2023) gegen 03:30 Uhr ein metallisches Geräusch von der Straße herkommend gehört und zwei Personen an dem Automaten gesehen. Weitere Hinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen.