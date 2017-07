Zevens soll auf der Hüls bauen

Der Rat der Stadt Kevelaer hat in seiner Sitzung am Dienstag, 12. Juli, im nichtöffentlichen Teil entschieden, eine Teilfläche aus dem Hülsgelände an den Investor Bernd Zevens aus Kleve zu veräußern. Mitbewerber Hermann Tecklenburg hatte sich überraschend am Montag zurückgezogen (das KB berichtete).

Seit längerer Zeit war die Stadt bemüht, den Bereich an der Ecke Twistedener Straße / Hüls einer Entwicklung zuzuführen. Erst zu Beginn des Jahres war es gelungen, gleich zwei Investoren für entsprechende Projekte zu gewinnen. Sowohl Bernd Zevens aus Kleve als auch Hermann Tecklenburg aus Straelen warfen ihren Hut in den Ring und bekundeten Interesse an einer Entwicklung auf der Hüls. Beide Investoren beabsichtigten, auf dem Hülsgelände im Wesentlichen ein Hotel mit Gastronomie und Räumlichkeiten für ein Medizinisches Versorgungszentrum zu entwickeln.

Erst kurz vor der Entscheidung zog allerdings die Tecklenburg GmbH ihr Interesse an dem Projekt zurück, „nachdem der in ihrem Konzept vorgesehene Hotelinvestor sich entschieden hatte, nicht in Kevelaer sondern im benachbarten Geldern zu expandieren“, wie die Stadt Kevelaer am Mittwoch mitteilte.

Bürgermeister Dr. Pichler bedauerte noch einmal die Entscheidung Tecklenburgs, zeigte sich aber hocherfreut über die sehr eindeutige Entscheidung des Rates für das Konzept von Bernd Zevens und seinem Architekten Klaus Völling aus Goch. „Herr Zevens hat von Anfang an ein solides Konzept vorgelegt und uns mit konkreten Aussagen zum Besatz seines Projektes überzeugt. […] Die medizinische Versorgung und die Gästebeherbergung sind beides wichtige Standortfaktoren für Kevelaer, die jetzt eine deutliche Aufwertung erfahren.“