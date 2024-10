Zeitreise durch die Geschichte Kevelaers

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat eine interessante Geschichte und viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Fast täglich macht sich das Gästeführungs-Team vom Kevelaer Marketing auf den Weg durch die Innenstadt, um zahlreichen Gruppen spannende Details über die Entstehung Kevelaers zu erzählen. Doch nicht alle haben die Möglichkeit, zu Fuß an einem solchen Rundgang teilzunehmen. Deshalb haben Christiane Peulen, Gleichstellungsbeauftragte der Wallfahrtsstadt Kevelaer, und das Team vom Kevelaer Marketing eine besondere Veranstaltung organisiert: Am 6. November findet erstmalig der Vortrag „Kevelaer – meine Stadt und ihre Menschen aus verschiedenen Jahrhunderten“ im Konzert- und Bühnenhaus statt. „In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen lauschen die Teilnehmenden den Erzählungen der Gästeführerinnen“, erklärt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Im Anschluss kann sich über die Inhalte noch gemeinsam ausgetauscht werden. Der Vortrag findet am 6. November von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Die Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und können im Ticketshop sowie in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erworben werden. Der Preis beträgt 10 Euro pro Person und beinhaltet Kaffee und Kuchen. Informationen auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.