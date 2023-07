Die diesjährige Atempause bietet ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm Zeit zum Durchatmen

Veranstalter, Kurs-Leiter und Sponsoren freuen sich gleichermaßen auf die Atempause, die in diesem Jahr vom 17. Juli bis zum 4. August stattfindet. Foto: JvS

Wer wünscht sich nicht ein bisschen Entspannung und Entschleunigung in diesen nicht immer leichten Zeiten? Auf eine gesunde Auszeit vom Alltag dürfen sich Fitnessfans ab der nächsten Woche freuen. Vom 17. Juli bis zum 4. August bietet das Kevelaer Marketing bei der Atempause dann wieder vielseitige Schnupper-Angebote im Solegarten St. Jakob an. Unterstützt wird die Aktion von der Volksbank an der Niers, der AOK Rheinland / Hamburg, dem KreisSportBund Kleve und zahlreichen anderen lokalen Partnern. Edeka Brüggemeier versorgt die Sportlerinnen und Sportler wieder mit Getränken und gesunden Snacks auf der Wiese.

Neu: „Lach-Yoga“

Neu im Programm ist in diesem Jahr das sogenannte „Lach-Yoga“, das Christina Polte von der Mobilen Praxis in Kevelaer anbietet. „Und das machen wir ganz ohne Comedy“, erklärt die Yoga-Lehrerin. So würden bei dieser besonderen Form Dehn- und Atemübungen mit Lachen kombiniert. „Und das setzt Endorphine frei“, weiß die Expertin. Nach einer Einheit fühlten sich die Teilnehmenden aktiv und energiegeladen.

Ein „alter Hase“ unter den Atempause-Partnern ist Norbert Niersmann vom Bouleteam Kevelaer. Dieses sei sogar einst aus der Atempause heraus entstanden, erzählt der leidenschaftliche Boule-Spieler. Bei der Atempause wolle er den Teilnehmenden Grundkenntnisse beibringen und die Freude am Spiel vermitteln, so Niersmann.

Mit zahlreichen Angeboten ist erneut der Kneipp-Verein Gelderland vertreten. Auf ein ganz besonderes macht der 1. Vorsitzende Udo Spelleken dennoch aufmerksam: Die Leichtigkeit des Kneippens. „Diese Einführung in das Kneippen und die fünf…