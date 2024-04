Kalina und Gregor Pestka feierten am 14. April 2024 ihre Goldhochzeit Zeit vergeht – Liebe besteht

Kalina und Gregor Pestka damals und heute Foto: BPH

Sie können es selbst fast nicht glauben, aber mit dem diesjährigen 14. April haben sich 50 Ehejahre vollendet und damit ein gemeinsam gelebtes halbes Jahrhundert, jetzt gekrönt von der Goldenen Hochzeit.

Geboren und aufgewachsen sind die heute 71-jährige Kalina und der 77-jährige Gregor Pestka in Danzig und dort haben sie sich auch in einem großen metallverarbeitenden Betrieb kennengelernt. Er, ein stattlicher Diplom-Techniker, und sie an der Drehbank, hübsch, fleißig und geschickt, da fiel das ‚sich Verlieben‘ leicht.

1974 läuteten die Hochzeitsglocken und wenig später wurden erst Katharina und dann Sylvia geboren. 1982 kam mit Emilia die dritte Tochter zur Welt.

„Es waren harte Zeiten“, erinnert sich Gregor Pestka, „Geld war eigentlich genug da, aber es gab quasi nichts zu kaufen, die Geschäfte waren leer. Für ein Stück Wurst zu Weihnachten stand man ab 3 Uhr in der Frühe vor dem Laden und drei Tage und Nächte habe ich vor dem Geschäft gewartet“, so berichtet er, „um den Zuschlag für ein Ehebett zu bekommen.“ Das Alltagsleben war beschwerlich. Sie wollten eine bessere Zukunft für die Familie und irgendwann reifte der Entschluss, den Verwandten ‚in den Westen‘ zu folgen.

1989…