Entschärfung am Donnerstag, 21. Dezember 2017

Im Bereich Hüls ist heute eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe wird morgen Donnerstag, 21.12.2017 um 14.00 Uhr vom Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf vor Ort entschärft. Das Ordnungsamt der Stadt Kevelaer weist auf folgende Maßnahmen hin und bittet um Beachtung durch die Bevölkerung:

Um den Fundort herum werden ab 13.30 Uhr zwei Schutzzonen eingerichtet, in denen besondere Verhaltensregeln für die Bevölkerung gelten. Sämtliche in der Zone I (500 m Radius um den Fundort) befindlichen Personen haben diesen Bereich bis spätestens 13.00 Uhr zu verlassen.

Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich für die genannte Zeit möglichst bei Verwandten oder Bekannten außerhalb des Bereiches aufzuhalten.

Für die Dauer der Entschärfung bietet die Ordnungsbehörde die Hubertusgrundschule, Hubertusstr. 46, 47623 Kevelaer, als vorübergehende Unterkunft an.

Sämtliche in der Zone II ( 1.000 m Radius um den Fundort) befindlichen Personen haben sich zum vorgesehenen Zeitpunkt zivilschutzmäßig zu verhalten, das heißt:

Aufenthalt soweit möglich in Kellerräumen

wo dies nicht möglich ist, sind Räume aufzusuchen, die dem Entschärfungsort nicht direkt ausgesetzt sind (Innenräume, da Splitterung nicht auszuschließen ist).

der Aufenthalt von Personen im Freien im Bereich der Zone II gilt hiermit für die Zeit ab 13.30 Uhr bis zur Entwarnung mittels Sirene als untersagt.

Schließen Sie Fenster und Türen.

Der Beginn der Entschärfungsarbeiten wird durch den Sirenenalarm „Warnung der Bevölkerung“ (einminütiger auf- und abschwellender Dauerton) angezeigt.

Die Entwarnung erfolgt nach der Entschärfung durch einen einminütigen Sirenendauerton.