Helga Dücker-Janßen feiert ihr Jubiläum an der St.-Hubertus-Grundschule Zehn Jahre Schulleiterin

/ von Lisa Schweren

Helga Dücker-Janßen Foto: privat

Alles begann mit einer großen Schultafel in der Garage ihres Elternhauses und mit dem Beginn des neuen Schuljahres am Mittwoch, 27. August 2025, feiert Helga Dücker-Janßen nun zehn Jahre als Schulleiterin der St.-Hubertus-Grundschule Kevelaer.

Als Dücker-Janßen noch ein Kind war, stellte ihr Vater, der auch Lehrer war, ihr eine Schultafel in die Garage, an der sie fast jeden Tag Schule spielte. „Es stand für mich in der Grundschulzeit schon fest“, so Dücker-Janßen über ihre Berufswahl.

1994 begann dann ihr Referendariat und zwar hier in Kevelaer an der St.-Hubertus-Grundschule. Dass sie hier mal die Leitung übernehmen würde, ahnte sie damals noch nicht. 1996 übernahm sie dort auch ihr erstes 1. Schuljahr.

Später verließ sie die Hubertusschule, bekam zwei Kinder und arbeitete sechs Jahre an einer Schule in Walbeck. Es verschlug sie zwischendurch auch als Dozentin an die Uni. Doch da merkte sie: „Die Arbeit mit den jungen Kindern hat mir mehr Spaß gemacht.“ Den Fortschritt der jungen Schülerinnen und Schüler zu sehen, macht ihr besonders viel Freude.

So legte sie die Schulleitungsprüfung ab und arbeitete zunächst ein Jahr an der Seite ihres Vorgängers Bernd Kibilka als Konrektorin der St.-Hubertus-Grundschule, bevor sie zum Sc…