Zehn Jahre Landpartie am Niederrhein

Vielfalt ist das Markenzeichen der Landpartie am Niederrhein, die im Juni zum zehnten Mal stattfindet. 21 ganz unterschiedliche Ausstellungsorten mit insgesamt über 100 Künstlerinnen und Künstlern, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern und Kreativen beteiligen sich im Jubiläumsjahr an der außergewöhnlichen Gärten- und Höfetour, wie jetzt das Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e.V.“ bekannt gab.

2025 öffnen die Ausstellungsorte am 14. und 15. und/oder am 21. und 22. Juni.

„Von Bauernhof bis Burggelände, von Blumengarten bis Innenhof sind wieder viele spannende Orte mit von der Partie, die sonst nicht regelmäßig für Publikum geöffnet sind“, berichtet Raphaele Feldbrügge von wirKsam e.V. und verspricht: „Unser Flyer bietet die vollständige Übersicht und macht schon jetzt Lust dabei zu sein!“

Für ein großes Stammpublikum ist die Landpartie am Niederrhein ohnehin ein fester Termin im Jahresplan. Darüber hinaus lockt die Veranstaltung immer wieder neue Gäste von nah und fern zur inspirierenden Radtour in und rund um die Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Kürzlich trafen sich zahlreiche Landpartie-Aktive, um gemeinsam ein farbenfrohes Highlight für das Jubiläumsjahr vorzubereiten. Anlässlich des Zehnjährigen beteiligen sie sich am 21. und 22. März 2025 mit einer bunten Fahrradinstallation bei der Veranstaltung „Kevelaer im Licht“.

Zu finden ist das Ganze auf dem Kapellenplatz zwischen der Kerzenkapelle und dem Forum Pax Christi. Die bunte Installation bietet den Besuchern einen atmosphärischen Ort für Begegnung und Austausch und selbstverständlich gibt es Informationen aus erster Hand zu den Ausstellungsorten im Juni.

Im Anschluss werden die liebevoll gestalteten Räder einzeln auf Reisen gehen und an verschiedenen Orten auf die Landpartie aufmerksam machen.

„Markieren Sie die beiden Landpartie-Wochenenden schon jetzt gerne bunt im Kalender. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, unterwegs zu sein!“, sind sich die beiden Ideengeberinnen Raphaele Feldbrügge und Anne van Rennings sicher.

Programmheft im Mai

Radkarte und Programmheft mit vollständigem Programm erscheinen Anfang Mai. Bis dahin macht der gewohnt lange Flyer Vorfreude. Er liegt ab sofort in allen Filialen des Sponsors Volksbank an der Niers, in den Buchhandlungen in Geldern und Kevelaer sowie in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob aus.

Alle Informationen gibt es auch auf www.landpartie-niederrhein.de.