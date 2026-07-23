Zehn Jahre Atempause

Vom 10. bis 28. August 2026 lädt die Jubiläums-Edition der „Atempause“ zu drei Wochen voller Bewegung, Entspannung und Gemeinschaft in den Solegarten St. Jakob ein. Täglich finden vormittags, nachmittags und bis in den Abend hinein Angebote für alle Altersgruppen statt. „Das Team vom Kevelaer Marketing freut sich in den kommenden Wochen auf viele engagierte Teilnehmende und hoffentlich tolles Wetter! Ein großes Dankeschön gilt allen Partnern und Sponsoren, die dieses Jubiläum erst möglich machen“, erklärt Moira-Lou Kröll, beim Kevelaer Marketing zuständig für die Organisation der „Atempause“.

Rückblick auf zehn bewegende Jahre

Die „Atempause“ hat sich in einem Jahrzehnt von einer kleinen Veranstaltung zu einer festen Sommertradition entwickelt. Begonnen wurde vor zehn Jahren auf der Wiese an der Hüls, dort wo heute das Gradierwerk steht; den Solegarten St. Jakob in seiner heutigen Form gab es damals noch nicht. Über die Jahre hat sich das Format stetig weiterentwickelt – auch dank treuer Partner, die teils seit dem ersten Tag mit großem Einsatz dabei sind.

Die Zahlen zeigen diese Entwicklung eindrucksvoll: Startete die „Atempause“ im ersten Jahr noch mit 32 Kursen und 800 Teilnehmenden, wurde 2025 mit 120 Kursen und 3.300 Teilnehmenden ein neuer Rekord erreicht. Trotz herausfordernder Phasen, etwa während der Corona-Zeit, konnte das Angebot fortgeführt und kontinuierlich erweitert werden. „Die ‚Atempause‘ ist in den letzten zehn Jahren zu einem wichtigen Angebot für Bewegung und Erholung in Kevelaer geworden. Das Jubiläum zeigt, wie sehr lokale Partnerschaften und engagierte Teilnehmende zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben“, sagt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing.

Auch Nicole Wagener war anwesend, die die Atempause damals, als Mitarbeiterin in der Wirtschaftsförderung, erfand und sich heute besonders freute. Zum einen, weil ihr “Baby” so erfolgreich ist und zum anderen, weil sie selbst nun bereits im zweiten Jahr als Kursleiterin für Hatha-Yoga dabei ist.

Kursangebot und Anmeldung

Das Programm der „Atempause“ umfasst insgesamt 120 Angebote, darunter Fitness- und Yogakurse, Aquagymnastik, verschiedene Tanzkurse sowie Wanderungen, eine Radtour und Achtsamkeitsangebote. Speziell für Kinder und Jugendliche gibt es altersgerechte Kurse bereits ab 1,5 Jahren. In diesem Jahr bereichern außerdem wieder mehrere neue Partner das Angebot.

Für einige Kurse ist aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen eine Anmeldung erforderlich, die über das Portal „Beteiligung NRW“ erfolgt. Alle Informationen zum Kursprogramm sowie Kursbeschreibungen sind online unter dem Link www.kevelaer-marketing.de und im Programmflyer erhältlich. Kurzfristige Änderungen im Programm werden über den WhatsApp-Kanal vom Kevelaer Marketing kommuniziert. Bei schlechten Wetterverhältnissen können die Kurse je nach Veranstaltungsort abgesagt oder in die Zweifachturnhalle verlegt werden; bei Hitze finden die Kurse im Schatten statt.

Gewinnspiel zum Jubiläum

Zum zehnjährigen Jubiläum lädt das Team vom Kevelaer Marketing zusätzlich zur Teilnahme am Gewinnspiel ein. Einfach während der Kurse Stempel sammeln und nach der Teilnahme an mindestens zwölf Kursen die vollständig ausgefüllte Karte einreichen, entweder in der Tourist Information oder direkt auf der Wiese während der „Atempause“.

Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, darunter einen Fitnesstracker, gefüllte Kneipp-Rucksäcke, Gutscheine und Teepakete sowie Kurskarten und weitere Überraschungen. Der Aktionszeitraum des Gewinnspiels läuft vom 10. August bis zum 1. September 2026. Die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss zeitnah per E-Mail benachrichtigt und können ihren Gewinn dann in der Tourist Information abholen.

Partner und Unterstützung

Finanziell unterstützt wird das gesamte Event durch die Volksbank an der Niers. Für die kostenlose Verpflegung mit kühlen Getränken während der Kurse im Solegarten St. Jakob sorgt erneut Edeka Brüggemeier. Zudem ist auch der „Atempause-Tee“ von KonzepTee wieder in der Tourist Information erhältlich – als erfrischender Eistee ideal zum Entspannen zu Hause nach dem Kurs.

Abschluss mit Open-Air-Kino

Den Abschluss der Jubiläums-Edition bildet das Open-Air-Kino am 28. August 2026. Ab 20 Uhr werden herzhafte Snacks und kühle Getränke von Kioskbetrieb Schulz angeboten. Das Open-Air-Kino beginnt um 21 Uhr mit dem Film „Das Kanu des Manitu“. Picknickdecken und Gartenstühle sowie eigene Verpflegung dürfen mitgebracht werden.