Zehn bunte Räder verbreiten Vorfreude auf die Landpartie

Zehn außergewöhnlich bunte Räder wurden in dieser Woche vom Solegarten aus auf die Reise geschickt, nachdem sie zuvor bei „Kevelaer im Licht“ als interaktiver Hingucker große und kleine Gäste begeistert hatten.

In den nächsten Monaten tauchen sie an wechselnden Orten in und um Kevelaer auf und verbreiten so Vorfreude auf das beliebte Ausstellungsformat „Landpartie am Niederrhein“, das am 14. und 15. sowie 21. und 22. Juni zum insgesamt 10. Mal stattfinden wird.

Neben zahlreichen Gastgeberinnen und Gastgebern und beteiligten Künstlerinnen und Künstlern ließen es sich auch Verena Rohde, scheidende Wirtschaftsförderin der Wallfahrtsstadt, und Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Kevelaer, nicht nehmen, die zehn Räder an einem Ort versammelt zu bestaunen. Verena Rohde nutzte die Gelegenheit, sich zu bedanken: „Es ist einfach schön zu sehen, mit wieviel Herzblut und Liebe zum Detail die Landpartie in jedem Jahr gestaltet wird. Die Veranstaltung ist eine einzigartige Bereicherung für die Stadt, auf die alle Aktiven stolz sein dürfen. Man muss ehrlich sein: In dieser Form könnten wir als Stadtmarketing ein solches Event weder realisieren noch finanzieren. Wir sind sehr dankbar für das außerordentliche, ehrenamtliche Engagement, das die vielen Beteiligten investieren und unterstützen gerne wo es geht!“

Das unterstreicht Michael Rütten: „Jahr für Jahr begeisterte die Landpartie Menschen aus Kevelaer und der Region. Sie lockt zudem zahlreiche Touristen in die Stadt. Ein außergewöhnliches Event mit Mehrwert auf vielen Ebenen, auf das ich mich schon wieder sehr freue!“ Er ergänzt: „Die Landpartie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie viele Menschen gemeinsam aus einer Idee Großes schaffen können. Dabei unterstützen wir als Volksbank sehr gerne.“ Die Volksbank ist von Beginn an fester Partner der Veranstaltung und Michael Rütten auch selbst regelmäßig mit dem Rad zu den Ausstellungsorten unterwegs.

Zur Idee der Fahrrad-Aktion erklärt Raphaele Feldbrügge, eine von zwei Ideengeberinnen der Landpartie: „Für uns bedeutet Landpartie vor allem Raum schaffen für schöne Begegnungen: Mit Kunst, mit kreativen Ideen, mit besonderem Handwerk, aber vor allen Dingen mit Menschen! Die Räder wurden daher als Gemeinschaftsaktion zum Jubiläum von zahlreichen Beteiligten an einem Samstag gestaltet. Jedes ist einzigartig – so wie die 21 Ausstellungsorte, die sich im Juni an der Jubiläumsausgabe beteiligen werden. Ein besonderes Zeichen für Vielfalt!“

Anne van Rennings, die gemeinsam mit Raphaele Feldbrügge die Idee der Landpartie nach Kevelaer geholt hatte, ergänzt: „Die Fahrradsaison beginnt und damit wächst die Vorfreude. Ich lade alle Menschen ein, diese Vorfreude in Form von Bildern der Räder unter dem #landpartieniederrhein mit uns zu teilen.“ Jedes der Räder ist mit einer Flyerbox ausgestattet und bietet somit nicht nur ein Fotomotiv sondern auch Infos zur Veranstaltung, die vom Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e.V.“ organisiert wird. Programmheft und Radkarte zur Veranstaltung erscheinen Anfang Mai.