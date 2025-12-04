Am 7. Dezember 2025 verwandelt sich die Kevelaerer Innenstadt in eine märchenhafte Erlebniswelt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung unter dem Motto „Zauberhaftes Kevelaer“ (das KB berichtete mehrfach) öffnet auch die Museumsschule des Niederrheinischen Museums zwischen 12 und 16 Uhr ihre Türe. In diesem Zeitraum können Kinder jeden Alters spontan vorbeikommen und mit ihrer ganzen Familie Zauberstäbe basteln und mit Edelsteinen, Regenbogenfarben und Glitzer verzieren, um dann selbst die Innenstadt zu verzaubern.

Die Zauberstäbe kosten jeweils 4 Euro inklusive Material.