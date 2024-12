Zum sechsten Mal fand am Wochenende der „Burgzauber“ statt Zauberhafter Advent in Kervenheim

/ von Franz Geib

Die Carol Singers brachten Weihnachtslieder in historischen Kostümen. Foto: FG

„So muss es klingen, denn die können wenigstens singen“, zeigte sich ein Gast beim Kervenheimer Burgzauber vollkommen beeindruckt vom Auftritt der Carol Singers. Die musikalische Darbietung des in historischen Kostümen gewandeten Theaterchors Niederrhein war nur einer der Höhepunkte bei diesem kleinen, aber feinen Adventsmarkt am Fuße und in den Gemäuern der Kervenheimer Burg, die dem vorweihnachtlichen Treiben vom vergangenen Wochenende hier ihren Namen gab.

Ein kleines Team

Es war feucht und kalt am Eröffnungssamstag, doch schreckte dies die Besucherinnen und Besucher nicht, die in Strömen kamen, und noch weniger die Veranstalterinnen und Veranstalter selbst, die viel Zeit und Schweiß aufgebracht haben, um auch den mittlerweile sechsten Burgzauber auf die Beine zu stellen. „Wir sind im Dorfmarketing-Verein „WIR für Kervenheim e. V.“ nur ein kleines Team, gerade mal fünf Leute, und sind froh, dass wir die evangelische Kirchengemeinde Kervenheim als Kooperationspartner und schließlich die Dorfbewohner an unserer Seite haben“, sagt Hans-Bernd Wessels, der den zweitägigen Kervenheimer Burgzauber mitorganisiert hat.

Denn alle aus dem Dorf machen mit, bestätigt er: Die örtliche Schulpflegschaft grillte Würstchen, Mitglieder aus dem Dorfmarketing boten wärmenden Glühwein an, Nachbarn und Freunde aus dem Dorf halfen aus, wo Arbeit anstand, und sei es nur, den feucht-matschigen Burgvorhof mittels Rindenmulch so zu präparieren, dass die Gäst…