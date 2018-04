Die Vorstellung begann vor der Vorstellung. Es war noch weit vor der Zeit des offiziellen Anfangs. Einige Kinder saßen bereits vor der Bühne auf dem Boden und sahen einen Mann auf der Bühne, der immer wieder in ein dickes Buch schaute, dann wieder überlegend den Kopf hin und her wiegte und offensichtlich etwas zu lernen versuchte. Noch in „Zivil“ üb…



Die Vorstellung begann vor der Vorstellung. Es war noch weit vor der Zeit des offiziellen Anfangs. Einige Kinder saßen bereits vor der Bühne auf dem Boden und sahen einen Mann auf der Bühne, der immer wieder in ein dickes Buch schaute, dann wieder überlegend den Kopf hin und her wiegte und offensichtlich etwas zu lernen versuchte. Noch in „Zivil“ übt augenscheinlich der große „Zauberer Tobias“ (Velmer) das Zaubern aus dem „Buch der Magie“.

„Der kann ja gar nicht zaubern“, hört man ein Kind sagen. „Doch, das kann er“, erklang eine andere Stimme. Der Aufmerksamkeit der dann 40 Kinder, die mit ihren Begleitungen ins Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer gekommen waren…

