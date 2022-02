Zahl der Corona-Patient*innen in Kreis Klever Krankenhäusern steigt

Am heutigen Dienstag, 15. Februar 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 37.582 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Montag 307 neue Infektionen gemeldet.

Von den 37.582 Indexfällen sind 1.333 in Bedburg-Hau, 3.682 in Emmerich am Rhein, 4.767 in Geldern, 3.459 in Goch, 1.370 in Issum, 1.930 in Kalkar, 1.404 in Kerken, 3.321 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 6.067 in Kleve, 1.245 in Kranenburg, 2.370 in Rees, 661 in Rheurdt, 2.335 in Straelen, 822 in Uedem, 1.031 in Wachtendonk, 1.644 in Weeze. 141 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet. Diese Fälle sind bei der aktuell ermittelten 7-Tage-Inzidenz bereits eingerechnet.

Von den insgesamt 37.582 bestätigten Corona-Fällen gelten 22.603 als genesen; 280 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 59 Personen im Krankenhaus (zum Vergleich: am 13. Februar lag der Wert bei 38, am 14. Februar bei 51).

7-Tage-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 1.120,6.

Di., 15.02. – 1.120,6

Mo., 14.02. – 1.179,3

So., 13.02. – 1.142,9

Sa., 12.02. – 1.199,4

Fr., 11.02. – 1.161,4

Do., 10.02. – 1.236,3

Mi., 09.02. – 1.198,1

Di., 08.02. – 1.227,1