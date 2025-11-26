Weihnachten Wunschbaum-Aktion des SkF am 28. November

/ von Verena Pichmann

Foto: Verena Pichmann

In der Vorweihnachtszeit gibt es vielfältige Aktionen, um Menschen in Not eine Freude zu bereiten. Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. im Kreis Kleve (SkF) hat im vergangenen Jahr erstmals mit einer Wunschbaum-Aktion auf dem Kevelaerer Krippenmarkt eine eigene Initiative gestartet.

Es wurden Wünsche der Klientinnen aus der Frauenfachberatungsstelle, dem Übergangswohnen und dem Ambulant Betreuten Wohnen – allesamt von alleinstehenden oder alleinerziehenden Frauen – gesammelt. „Den Frauen fällt es oft schwer, Wünsche für sich selbst zu formulieren. Sie denken meist zuerst an ihre Kinder oder an andere. Viele kennen es gar nicht, dass jemand sie nach ihren eigenen Wünschen fragt“, so Nicole Zigan vom SkF. Im vergangenen Jahr waren die Mitarbeiterinnen des SkF sehr erfreut, dass tatsächlich alle Geschenke den Weg zurück in die Sammelstelle – den KuK-Laden auf der Amsterdamer Straße 25 in Kevelaer – fanden. „Wir waren im letzten Jahr begeistert, dass alle Wünsche erfüllt wurden. Vieles war liebevoll verpackt und hier und da gab es noch einer kleinen Kerze oder Schokolade dazu. Unsere Frauen haben sich sehr gefreut. Wir hoffen, dass es in diesem Jahr wieder so gut läuft“, so Zigan weiter. Am 28. November, dem Tag der Krippenmarkteröffnung, stehen sie und ihre Kolleginnen des SkF auf de…