Würfelfieber in Winnekendonk

Schock-Outs, Jubelrufe und jede Menge Würfelspaß: Die dritte Niederrhein Schockmeisterschaft war ein voller Erfolg.

Über 80 Teilnehmer und zahlreiche Zuschauer fanden sich am Tag in der ÖBS Winnekendonk ein, um das beliebte Kneipenspiel in Turnierform zu feiern – sechs Stunden lang wurde geschockt, gelacht und gekämpft.

Nach fünf spannenden Spielrunden und packenden Finalen setzte sich Niklas Wilhelmi als Gesamtsieger durch. Der Sieg war filmreif: Mit einem Schock-Out im entscheidenden Wurf schlug er ein bereits liegendes Schock 6 – das Publikum tobte. Den Titel des Schock-Out-Königs sicherte sich Mathis Blenkers, der im Laufe des Abends die meisten Schock-Outs geworfen hatte.

Ruhm und Ehre

Auch in der Teamwertung wurde um Ruhm und Ehre gerungen: Das Team „Dos Promillos“ setzte sich in der Gesamtwertung souverän durch und durfte sich über Pokale und das beliebte und gefüllte Bierglas freuen.

Für das leibliche Wohl sorgten kühle Getränke, Pizzasnacks und ein motiviertes Helferteam. Der Abend klang mit einer ausgelassenen After-Schock-Party aus, bei der Spieler und Zuschauer gemeinsam feierten.

Die Veranstalter Johannes Rankers und Thomas Scholz zeigten sich begeistert: „Es war ein unvergesslicher Abend mit vielen Emotionen, fairen Spielen und toller Stimmung. Die Schock-Out-Schreie hallen noch immer in unseren Ohren. Wir danken allen Teilnehmern, Zuschauern, Helfern – und natürlich unseren Sponsoren!“

Das offizielle Aftermovie, Bilder und Ergebnisse findet man auf den Social-Media-Kanälen.

Fortsetzung folgt

Die Niederrhein Schockmeisterschaft ist längst mehr als ein Geheimtipp für alle an Bechern Interessierten – und die 4. Auflage? Wird es auf jeden Fall geben.