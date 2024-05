WortKlangStille zum Thema Liebe

Was ist eigentlich die wahre Liebe und wie klingt sie? In die Ausarbeitung dieser Thematik in Texten und Musikstücken haben Achtsamkeitstrainerin Ruth Plege und Musikerin Annette Giefer viel Herzblut gesteckt. Das Ergebnis präsentierten sie am vergangenen Sonntag, 5. Mai 2024, im Rahmen der dritten Ausgabe der Veranstaltungsreihe „WortKlangStille“ in der Clemenskapelle. Das Stück zur Eröffnung von Cécile Chaminade klang so vielseitig, wie Annette Giefer in ihrer Begrüßung die Liebe beschrieb: „sinnlich, weich, ruhig, auch mal stürmisch, laut, verzweifelt, dann wieder fröhlich, ausgelassen, bebend“.

Ruth Plege beschrieb die Suche nach der wahren Liebe und was man dafür alles auf sich nimmt, was es mit uns macht, wenn wir die Liebe im Außen suchen und nicht erkennen, dass wir sie in uns selbst finden. Sie beschreibt die Liebe als Heilkraft, als „wohltuenden Balsam“, der uns hilft, mit leidvollen Erfahrungen umzugehen. Sie ist die „höchste Form der Aufmerksamkeit, ist das wertvollste Geschenk, dass du dir selbst und anderen machen kannst.“

Mit dem Dialog eines Paares auf dem Sofa weichen Ruth Plege und Annette Giefer von ihrem Dreiklang aus Text, Musik und Stillephase ab. Aus Schweigen und Entfremdung werden im Gespräch gegenseitige Vorwürfe laut, beide sind verletzt und wütend, fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt und vermissen im Alltagsstress die Zweisamkeit. Die simple Geste des Handreichens und das gemeinsame schweigsame Fühlen führt die beiden dann am Ende wieder zueinander. „Wenn Worte nur Unfrieden stiften, dann kann es hilfreich sein, still zu werden und ins Fühlen zu kommen. (…) Dann ist Schweigen Silber und Fühlen Gold“, resümiert Ruth Plege dazu.

Neben dem Dialog ebenfalls ein Novum waren sowohl die Variation zwischen Querflöte und Altflöte je nach Musikstück als auch die vermehrte Aufnahme von Liedern aus Pop und Jazz in das Repertoire. So spielte Annette Giefer zum Dialog „Can’t help falling in love with you“ von Elvis Presley und beendete den musikalischen Teil des Programms mit „Can you feel the love tonight“ von Elton John aus dem Musical König der Löwen.

Ruth Plege und Annette Giefer werden mit dieser Ausgabe der WortKlangStille am 24.5. um 19 Uhr in der St. Martin Kirche in Veert und am 26.5. um 19 Uhr in der Kapelle der Wasserburg Rindern zu Gast sein.