Im Oktober 2024 haben sich Ruth Plege, Achtsamkeitstrainerin, und Annette Giefer, Musikerin, mit ihrer letzten Ausgabe der „WortKlangStille“ von ihrem Publikum verabschiedet – mit dem Versprechen, das beliebte Format weiterzuentwickeln.

Dem sind sie nachgekommen und freuen sich, am Sonntag, 25. Mai 2025, und Samstag, 14. Juni 2025, jeweils von 9.30 bis 13.30 Uhr die „WortKlangSTILLE intensiv“ im Meditationsraum des Klostergartens Kevelaer präsentieren zu können.

Einen besonderen Stellenwert wird diesmal die Stille einnehmen. Im ständigen Trubel und Lärm eines durchgetakteten Alltags fehlt es vielen Menschen an Gelegenheiten, Stille auch in sich selbst wahrzunehmen und sich mit einer Ressource zu verbinden, die ungemein wohltuend sein kann und dabei unerschöpflich ist.

„In der Stille finden wir Antworten, die nicht aus dem Verstand, sondern aus dem tiefsten Inneren kommen“, davon sind die beiden Frauen überzeugt. Die „WortKlangSTILLE intensiv“ setzt weiterhin auf die kraftvolle Verbindung zu Herzen gehender Texte, berührender Querflötenklänge und Stille. In beiden Halbtagesseminaren geben Ruth Plege und Annette Giefer Raum und Zeit für intensives Erleben dieser beruhigenden und heilsamen Kombination aus Worten, Musik und Stille. Die Stilleeinheiten bilden den Schwerpunkt und können bis zu 20 Minuten dauern. Interessierte sollten geübt oder zumindest neugierig sein, Stille auszuhalten und in einen Zustand des Nichts-Tuns einzutauchen.

„Wer einmal die positiven Auswirkungen von Stille erfahren hat, wird diese mit in seinen Alltag nehmen. Stress und Herausforderungen werden als weniger belastend empfunden, weil man lernt, aus der inneren Mitte heraus zu handeln“, weiß Ruth Plege aus ihrer eigenen Erfahrung und der Arbeit mit Menschen in ihren achtsamen Coachings zu berichten. Leichte Atem- und Körperübungen runden das Programm ab.

Die Teilnehmenden können sich auf ein Programm in kleiner Runde und gemütlicher Atmosphäre freuen, das sie an Körper und Geist erfrischt und mit mehr Resilienz in den Alltag gehen lässt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.impulse-der-achtsamkeit.de/aktuelles-termine oder telefonisch unter 0176/96648202.