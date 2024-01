Workshop zur Kinder- und Jugendbefragung

Im September haben über 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an der Kinder- und Jugendbefragung der Wallfahrtsstadt Kevelaer teilgenommen. Nach dieser erfreulichen Rücklaufquote möchte die Stadtverwaltung jetzt in einem Workshop persönlich mit den jungen Menschen in Kevelaer sprechen. Ziel des Workshops ist es, dass die Ergebnisse der Befragung von der Zielgruppe selbst eingeordnet und interpretiert werden.

Teilnehmen können alle jungen Menschen zwischen 10 und 20 Jahren, die entweder selbst an der Online-Befragung teilgenommen haben und noch mehr zu sagen haben, oder diejenigen, die keine Gelegenheit hatten teilzunehmen und sich noch einbringen möchten.

Im Jugendzentrum

Der Workshop findet am Mittwoch, 17. Januar 2024, von 16 bis 18 Uhr im Jugendzentrum Kompass, Kroatenstraße 87, statt.

Alle Interessierten werden gebeten sich vorab unter dem QR-Code anzumelden. Der Workshop ist für bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgelegt. Für das leibliche Wohl während des Workshops wird auch gesorgt: Es gibt Getränke und leckere Muffins vom Hüdderather Hofladen.

Die Ergebnisse der Kinder- und Jugendbefragung und aus dem Workshop werden vsl. am 5. März, im Abschlussbericht im Jugendhilfeausschuss präsentiert und veröffentlicht.