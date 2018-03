Im Schaffen von Heinz Henschel spielte die Druckgraphik eine wichtige Rolle, ebenso wie die Farbe, die in seinen Werken ausdrucksstark hervortritt. Darum werden die Teilnehmer in diesem Workshop beides miteinander verbinden und phantasievolle Tierwelten in Linolschnitt erschaffen, die sie in den verschiedensten Farbkombinationen selbst auf Papier drucken.

Der Workshop geht bis 14 Uhr, ist für Kinder ab 10 Jahren und kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Infos an der Museumskasse und unter Telefon 02832 – 954120. Öffnungszeiten: Täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr.