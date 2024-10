Wolfgang Trepper: von besonnen bis brachial

Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen – und natürlich Schlagertexte. Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben – an Typen und Themen mangelt es da nicht. Neben seiner brachialen Art kann Wolfgang Trepper aber auch die ganz leisen Töne.

So erlebt der Besucher alles: Weinen vor Freude und Weinen vor Besinnlichkeit.

Besonders bekannt ist Wolfgang Trepper für seine Fähigkeit, aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen in seinen Programmen aufzugreifen. Seine Live-Programme sind nicht nur ein Fest für die Lachmuskeln, sondern auch eine Plattform für kritische Reflexion. Wolfgang Trepper tritt am Sonntag, 10. November, ab 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Konzert- und Bühnenhaus auf. Karten kosten im Vorverkauf im Service-Center im Rathaus und unter www.reservix.de 28,50 Euro, an der Abendkasse 33,50 Euro.