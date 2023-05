Wolfgang Schaffers ist König der MÄNN

Strahlender Sonnenschein lud zum diesjährigen Preis- und Vogelschießen der St.-Antonius-Gilde ein.

Zahlreiche Bruders trafen sich am alten Vereinslokal ‚Zum Weissen Kreuz‘. Mit musikalischer Begleitung des Musikvereins und des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr wurde der amtierende König Willi van Well in seiner Residenz abgeholt.

Vor der Parade nahm Präsident Wolfgang Toonen noch zwei Ehrungen vor. Hans Faahsen und Wolfgang Reykers waren beim Patronatsfest nicht gegenwärtig. Hans Faahsen wurde für 25 Jahre, und Wolfgang Reykers für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Gilde geehrt.

Ein besonderer Dank ging noch an den scheidenden König Willi van Well und Gattin Marlies und dem Adjutanten-Paar Henk Willems mit Gattin Regina sowie Diözesanschülerprinzessin Ashley Faahsen.

Königsanwärter am Schießstand melden

Nun ging es zur Josef-Schotten-Schützen-Halle, wo gegen 15 Uhr das Vogelschießen begann. Rasch waren die Preisträger ermittelt. Mit dem 48. Schuss gelang es Fynn Toonen den ersten Preis zu ergattern. Theo Giesen war sichtlich erfreut, als er mit dem 100. Schuss den zweiten Preis errang. 31 Schuss später holte sich Thomas Kilders den dritten Preis.

Nach einer kurzen Verschnaufpause erklangen die magischen Worte: Königsanwärter am Schießstand melden. Wolfgang Schaffers und Thomas Kilders hießen die beiden Kontrahenten. Genau 111 Schüsse waren notwendig bis der Vogel in seinem Schusskasten die Segel strich.

Wolfgang Schaffers, stellvertretender Präsident der Gilde und Stadtbundmeister, riss die Arme vor Freude hoch, als er mit seinem letzten Schuss alles in trockene Tücher brachte. Zu seinem Adjutanten ernannte er Wolfgang Toonen.

Der Wanderpokal beim Wettbewerb der Musiker ging dieses Jahr an den Musikverein.