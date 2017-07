Wohnungen für Jugendliche gesucht

Das Jugendamt Kevelaer hat in den letzten 15 Monaten mehr als 22 minderjährige, alleinreisende Flüchtlingskinder aufgenommen. Diese wurden zunächst im

Mehrgenerationenhaus an der Sonnenstraße untergebracht. Sie leben jetzt in einer Gemeinschaftsunterkunft für Jugendliche (Jugend-WG) an der Kroatenstraße. Auch für die Flüchtlingskinder gilt der Satz: „Aus Kindern werden Leute!“

Aktuell sucht die Stadt zunächst zwei kleine Wohnungen für inzwischen 18-jährige junge Frauen aus Somalia. Die jungen Damen besuchen das Berufskolleg in Geldern und werden über das Anna-Stift in ihrer Integration und schulischen Arbeit unterstützt. In einer eigenen Wohnung würden die jungen Damen auch weiterhin vom Anna-Stift begleitet. Ziel ist ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu organisieren. Jugendamtsleiter Marc Buchholz erläutert: „In der Jugend-WG sind sie hier auf einem guten Weg. Für den nächsten Schritt bedarf es aber der ‚eigenen‘ vier Wände! Sofern sich Vermieter von Kleinraumwohnungen bis 50 qm angesprochen fühlen, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme und Wohnungsbesichtigung freuen.“ Die Stadt Kevelaer übernimmt im Rahmen der Jugendhilfe für junge Volljährige hier die anfallenden Mietaufwendungen, sofern diese dem allgemeinen Mietspiegel entsprechen.

Interessenten wenden sich bitte an marc.buchholz@stadtkevelaer.de oder Telefon 02832-122-205.