Wohlverdienter Ruhestand

Nach über 43 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers wurde Klaus Klein im Kreis seiner Familie und seiner Kolleginnen und Kollegen im SeePark Geldern verabschiedet. Der Prokurist der Volksbank und Leiter des Bereichs Entwicklung und Steuerung war verantwortlich für Controlling, Rechnungswesen, Unternehmensentwicklung und Personal. Mit seinem umfassenden Wissen und Können sowie seiner Erfahrung konnte er viele strategische Weichenstellungen der Heimatbank mitgestalten.

Vorstandsmitglied Johannes Janhsen ließ den Werdegang Revue passieren. Nach seiner Ausbildung bei der Volksbank Kevelaer übernahm Klaus Klein bereits einige Jahre später Führungsverantwortung bei der fusionierten Volksbank Goch-Kevelaer. Seine Arbeitsstätte wechselte nach Goch. Seine Weiterbildung beinhaltete das Genossenschaftliche Bankführungsseminar an der Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken sowie sein nebenberufliches Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann.

Johannes Janhsen blickte zurück auf viele erfolgreich geleitete strategische Projekte sowie die Übernahme zusätzlicher Aufgaben und Verantwortung. Klaus Klein vertrat den Vorstand und übte Geschäftsleitungsfunktion in der Banksteuerung der Volksbank an der Niers aus. Durch seinen umfassenden und weitreichenden Blick hat Klaus Klein die anstehenden Veränderungen entscheidend mitgestaltet. „Du hast dich mit deinem Können und deinen Erfahrungen insbesondere in organisatorischen und strategischen Fragestellungen wesentlich eingebracht,“ meinte Johannes Janhsen abschließend.

Er bedankte sich bei Klaus Klein für sein intensives und erfolgreiches Engagement für die Volbank an der Niers. Die neu gewonnene Freizeit möchte der 62-Jährige gerne mit Fahrradtouren, nicht nur am Niederrhein verbringen.