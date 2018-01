Die Hochschule Rhein-Waal lädt auch in diesem Jahr wieder zu den „Wochen der Studienorientierung“ ein. Vom 22. Januar bis 1. Februar richtet sich die Veranstaltung mit einem umfassenden Programm an Schülerinnen und Schüler ab der Oberstufe sowie deren Eltern, die entweder am Beginn der Entscheidungsfindung für ein Studium stehen, den Studienalltag kennenlernen oder sich über das Studienangebot der Hochschule informieren möchten.

An den Standorten Kleve und Kamp-Lintfort stellen sich die vier Fakultäten sowie die Zentrale Studienberatung den Interessierten vor. Sie gewähren einen Einblick in die Hochschule, verschiedene Berufsbilder und bieten Hilfestellungen sowie Beratungen an. Darüber hinaus wird es fachübergreifende und studiengangsspezifische Veranstaltungen, Workshops und Informationsabende geben. Es besteht auch die Möglichkeit, direkt mit Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen.

Das Programm am Standort Kleve umfasst unter anderem einen Workshop zur Studienorientierung (Freitag, 26. Januar, von 15.30 bis 19 Uhr), der die Teilnehmenden bei der Entscheidungsfindung unterstützt. Die Informationsveranstaltung „Studieren ja – Finanzierung klar?“ (Montag, 29. Januar, 18.15 bis 20 Uhr) wiederum vermittelt hilfreiche Tipps zur Studienfinanzierung. Am Campus Kamp-Lintfort richtet sich der Informationsabend „Schule zu Ende – was macht mein Kind danach?“ am Mittwoch, 31. Januar, von 16.30 bis 19 Uhr speziell an Erziehungsberechtigte. Der Einführungsvortrag „Willkommen an der Hochschule Rhein-Waal“ am Donnerstag, 1. Februar, von 16.30 bis 17 Uhr an beiden Standorten enthält Informationen zu Bewerbung, Voraussetzungen und Studienmöglichkeiten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Das vollständige Programm steht online unter https://www.hochschule-rhein-waal.de/studienorientierung zur Verfügung.