Woher kommen Besucher in der Innenstadt?

Für die Jahre 2024 und 2025 erfasst das Citymanagement datenschutzkonform verschiedene demographische Besucherinformationen anhand von Mobilfunkdaten. Die Auswertung der Daten ermöglicht es, Werbemaßnahmen zu evaluieren, das Einzugsgebiet von Veranstaltungen besser einschätzen zu können oder Regionen zu identifizieren, für die Kevelaer als Ausflugsziel weniger bekannt ist.

„Besonders interessant für uns ist, wie viele Besucher aus Kevelaer selbst, aus den Nachbarkommunen oder den nahen Niederlanden kommen,“ sagt Citymanager Tobias Nelke.

Wie werden Daten erfasst?

Die Daten werden anhand von Mobilfunkdaten der „Telefónica Germany“, besser bekannt als „O2“, und weiteren kleineren Mobilfunkanbietern erfasst. So werden etwa ein Drittel aller Daten von Mobilfunknutzern aufgezeichnet.

Alle Informationen werden laut Citymanagement „komplett anonym und somit datenschutzkonform“ ermittelt. Um aussagekräftige Informationen über Herkunft, Geschlecht, Alter und Aufenthaltsdauer von Besuchern in Kevelaer zu erhalten, werden die erfassten Zahlen entsprechend der regionalen Marktanteile hochgerechnet.

Wer besucht Kevelaer?

Die meisten Besucher der Innenstadt kommen logischerweise aus Kevelaer. Für das Jahr 2024 machte der Anteil der Kevelaerer an den Gesamtbesuchern gut 57 Prozent aus. Interessant zu sehen ist, dass in der KW 49, in der der „Kevelaerer Krippenmarkt“ stattfand, der Anteil der Kevelaerer auf rund 53 Prozent sank. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass der „Krippenmarkt“ neben Kevelaerer Bürgern mehr Besucher aus der gesamten Region anzieht, formuliert Citymanager Nelke vorsichtig.

Grundsätzlich sei festzustellen, dass die Besucherzahl mit der Entfernung des Herkunftsgebiets zu Kevelaer korreliert. So kamen 2024 am meisten Besucher aus Weeze mit 7,5 Prozent, Geldern mit 5,9 Prozent und Goch mit 4,1 Prozent. Kevelaers Einzugsgebiet geht dennoch über die Nachbarkommunen hinaus. So liegen 2024 Duisburg und Krefeld auf Platz 6 und 9 beim Anteil der Besucher. Aber auch Besucher aus weiter entfernten Kommunen, wie Bad Salzuflen, Wolfsburg oder Waldfeucht kommen nach Kevelaer.

Auch internationale Gäste besuchen Kevelaer. Im Jahr 2024 kamen 1,8 Prozent aus den Niederlanden. Unter den Top 10 der internationalen Besucher befinden sich außerdem Spanien, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich.

„Anhand der Besucherzusammensetzung zeigt sich, dass Kevelaer regional, überregional und international bekannt und ein Besuchsziel über die Kreisgrenzen hinaus ist. Zudem lassen die Daten den Schluss zu, dass neben der Wallfahrt auch Events wie der „Kevelaerer Krippenmarkt“ eine Strahlkraft haben, die auch über die Grenzen von NRW Besucher anzieht“, bilanziert Citymanager Tobias Nelke.