Das „Wodo Puppenspiel“ aus Mülheim präsentiert wieder zwei Stücke im Niederrheinischen Museum Kevelaer. Die Karten für das Stück „Conni kommt“ am 19. Oktober und für das Stück „Lotta zieht um“ am 23. November 2024 jeweils um 15.00 Uhr sind ab sofort an der Museumskasse für 5 Euro pro Person erhältlich.