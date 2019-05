Schon die einzelnen Stationen sind bunt und das Gesamtensemble wird damit so vielfältig, dass es am Niederrhein inzwischen durchaus als unverwechselbar gelten darf: Die „Landpartie am Niederrhein“ wird gerade gewohnt intensiv vorbereitet, von der Herstellung der Markierungsbändchen über die Werbung mit langen Bannern bis zur Ausgestaltung der Veranstaltungsorte.