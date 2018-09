„Wo Musik ist, da ist Leben“

Ganz viel Musik und diverse Klänge schwebten zum Jubiläum durch die Räume des Musikhauses Welbers. Mehrere Workshops mit Mundharmonika, Saxofon und Cajun sorgten seit dem Beginn der Jubiläumswoche ab dem 19. September für Interesse. Und während der Laden für die Kunden am Wochenende geöffnet war, jammte der im Haus für Gitarren zuständige Spezialist Francis Blackley mal spontan mit dem Pianisten Manni Pichler. Für riesige Begeisterung bei den in den Laden kommenden Gästen sorgte die Performance des Duos „Royal Squeeze Box“. Roman D. Metzner und Aaron Perry interpretierten auf wirklich beeindruckende Weise Queen-Songs wie „Good old lover boy“ oder „Bohemian Rhapsody“ mit Akkordeon und Gesang. Inmitten ihres eigenen Ladens saß Annegret Welbers dann auch mal mit ihrer elfjährigen Akkordeonschülerin Marie zusammen, um mit ihr zu musizieren.

Ganz viel Musik und diverse Klänge schwebten zum Jubiläum durch die Räume des Musikhauses Welbers. Mehrere Workshops mit Mundharmonika, Saxofon und Cajun sorgten seit dem Beginn der Jubiläumswoche ab dem 19. September für Interesse.

Und während der Laden für die Kunden am Wochenende geöffnet war, jammte der im Haus für Gitarren zuständige Spezialist Francis Blackley mal spontan mit dem Pianisten Manni Pichler.

Für riesige Begeisterung bei den in den Laden kommenden Gästen sorgte die Performance des Duos „Royal Squeeze Box“. Roman D. Metzner und Aaron Perry interpretierten auf wirklich beeindruckende Weise Queen-Songs wie „Good old lover boy“ oder „Bohemian Rhapsody“ mit Akkordeon und Gesang.

Inmitten ihres eigenen Ladens saß Annegret Welbers dann auch mal mit ihrer elfjährigen Akkordeonschülerin Marie zusammen, um mit ihr zu musizieren. „Die BigBand 4 Fun kommt leider nicht – wir hatten keine Überdachung für die Musiker bei dem Regenwetter“, sagte sie, konnte am Sonntag aber trotzdem einige Menschen im Laden begrüßen.

Von klein auf hatte die heute 57-Jährige mit dem Akkordeon und mit Musik zu tun. „Ich hab mit sechs Jahren angefangen. Wir waren mit drei Kindern zuhause auf de…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.