Bürgermeister: „Weggang ist schmerzlich“ Wirtschaftsförderin Rohde verlässt Kevelaer

/ von Michael Nicolas

Verena Rohde Foto: Sebastian Swertz

Schon ihre Bewerbung, aus der sie nie ein Geheimnis gemacht hatte, war in Teilen der Verwaltung und der Politik mit Bedauern aufgenommen worden. Jetzt scheint der Wechsel perfekt: Wie die Rheinische Post „aus Kreisen der Politik“ erfahren haben will, wird Verena Rohde, seit 2022 Wirtschaftsförderin in Kevelaer, die neue Chefin der „Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH“ in der Kreisstadt Kleve. Sie habe sich gegen „mehrere bekannte Klever Stadtpersönlichkeiten“ durchgesetzt. Die Wallfahrtsstadt verliert mit Rohde eine hochgeschätzte Persönlichkeit in einer der Schlüsselpositionen des Marketings und der Wirtschaftsförderung.

Die Verträge seien unterschrieben, der Wechsel solle Anfang April erfolgen, berichtet die Rheinische Post. Die frei werdende Stelle in Kevelaer ist im Stellenportal bislang noch nicht ausgeschrieben. Fraglich ist, ob das nicht zuletzt im Zuschnitt auf Rohde die Bereiche Kultur, Tourismus, Marketing und Wirtschaftsförderung umspannende Pflichtenheft so erhalten bleiben wird.

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler ist in seiner Ansprache (hier zu sehen) zum neuen Jahr voll des Lobes für die Frau aus Rees und ihre Arbeit diesseits des Rheins: „In Kevelaer hat in den vergangenen Jahren vor allem Verena Rohde Maßstäbe gesetzt. Kevelaer braucht den Vergleich mit den Kommunen im Umkreis in Sachen Veranstaltungen und Events für Jung und Alt, für Bürger und Gäste keineswegs zu scheuen. Sie hat viel auf die Schiene gesetzt und auch als Wirtschaftsförderin überzeugt. Ihr Weggang ist schmerzlich, erfolgt aber nicht aus Resignation, wie böse Zungen behaupten. In Kleve wartet vielmehr …