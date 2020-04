„Wirtschaftsatlas Kreis Kleve – Corona“ geht online

Der Kreis Kleve bietet dem Einzelhandel und der Gastronomie, die aktuell von Betriebsschließungen betroffen sind, die Möglichkeit, sich auf einer interaktiven Karte mit Suchfunktionen insbesondere für Liefer- und Abholdienste zu präsentieren, heißt es in einer Presseinformation der Kreis Klever Wirtschaftsförderung. „In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden werden wir die uns gemeldeten Daten im GIS, dem Geo-Informations-System, aufnehmen. Diese Daten werden bereits von etlichen Kommunen als Liste geführt. Neu ist, dass im „Wirtschaftsatlas Kreis Kleve – Corona“ der Kunde nach verschiedenen Angeboten suchen kann – von Arzneimittel über Schuhe, Textilien und Zooartikel im Einzelhandel bis zu Restaurants in der Gastronomie“, so der Ideengeber Kreis Kleve.

Insgesamt stehen 32 Suchkategorien zur Auswahl. Selbstverständlich sind Recherchen auch nach Firmennamen und Straßen möglich. Zusammen mit der Kartenübersicht entsteht so eine virtuelle Shopping Mall / ein virtuelles Kaufhaus mit allen derzeit verfügbaren lokalen Geschäften und Betrieben. Zu den Suchergebnissen lassen sich kleine Info-Fenster öffnen mit Angaben zum Sortiment, den Kontaktdaten und den angebotenen Lieferwegen wie Abholung, Bringservice o.ä..

„Für die Städte und Gemeinden, die bereits entsprechende Listen führen, entstehen keine zusätzlichen Aufwendungen. Alle anderen werden gebeten, die Unternehmen hierfür zu interessieren“, meint die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, die das Kreisangebot sofort aufgegriffen hat.

„Wir können in diesen Zeiten gar nicht genug unternehmen, um den Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort zu unterstützen. Da ist jedes Angebot recht. Wir haben mit großer Zufriedenheit die Initiativen zur Stützung der lokalen Wirtschaft in der Zeitungslandschaft registriert. Das Kreisangebot ist eine weitere, sinnvolle Ergänzung, die die Bedürfnisse des Kunden nach einer einfachen und bequemen Suchfunktion aufgreift“, so Hans-Josef Kuypers von der Kreis-Wirtschaftsförderung.

„Wir hoffen, dass in Kürze alle Städte und Gemeinden dabei sind. Der Start noch vor dem Osterwochenende mit Geldern, Goch, Issum, Kerken, Straelen und Weeze kann sich in der Kürze der Zeit sehen lassen. Weitere werden folgen. Allen Beteiligten gilt ein großer Dank – denn schließlich wurde das Projekt innerhalb von drei Tagen umgesetzt.

Unser Appell: Kaufen Sie heute vor Ort – damit Sie sich auch in Zukunft noch versorgen können.“

Die Plattform www.kreis-kleve.de/wirtschaftsatlas-corona ist zum Osterwochenende online und werde stetig ergänzt, soe die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve.