wirKsam e.V. startet wieder Workshopreihe jung & kreativ

Lightpainting, Parkour, eine winterlich-weihnachtliche Kartenmacherei, Skultpuren aus Pulpe, Werken, Filzen, Töpfern, Tanzen… Junge Menschen aus Kevelaer und den Ortschaften können ab November bei der wirKsam-Workshopreihe „jung und kreativ“ einiges ausprobieren und dabei neue Stärken entdecken oder einfach für ein paar Stunden aus dem Alltag abtauchen.

Angesprochen sind junge Menschen zwischen 8 und 20 Jahren, die in Kevelaer, Twisteden, Wetten, Winnekendonk oder Kervenheim leben, ganz gleich, seit wann und für wie lange sie ihren Lebensmittelpunkt in der Wallfahrtsstadt haben. Ganz besonders – aber selbstverständlich nicht ausschließlich – richtet sich das Angebot an diejenigen, deren Freizeitgestaltung aus ganz unterschiedlichen Gründen ansonsten weniger bunt und abwechslungsreich ist.

Bunte Auszeiten in der Herbst- und Winterzeit

Nach dem Motto „Probier dich aus und entdecke, was in dir steckt!“ können je zwei Workshops pro Kind aus einer bunten Vielfalt künstlerisch-kreativer Angebote kostenlos ausgewählt und unkompliziert online gebucht werden. Insgesamt rund 20 Workshops für verschiedene Altersstufen umfasst das beliebte Angebot, das von November 2024 bis Januar 2025 stattfindet und damit bunte Auszeiten in der Herbst- und Winterzeit möglich macht.

Das Angebot wird vom Kunst- und Kreativnetzwerk „wirKsam e.V.“ organisiert und in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt umgesetzt. Dank der Förderung durch die Bürgerstiftung „Seid einig“ und dem „Runden Tisch für Flüchtlinge“ sowie mit Eigenmitteln kann die Workshopreihe wieder für die Teilnehmenden kostenfrei angeboten werden.

Überblick

Den vollständigen Überblick über das Programm sowie die Möglichkeit zur Onlineanmeldung gibt es auf www.wirksam-ev.de/jung-und-kreativ/. Die Freigabe für die Onlinebuchung startete am vergangenen Wochenende und die Nachfrage war von Beginn an riesig – zahlreiche Workshops waren schon in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung ausgebucht. In einzelnen Workshops sind aber noch freie Plätze verfügbar, insbesondere für Jugendliche ab 13 Jahren.