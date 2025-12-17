In diesem Jahr wird der Abschluss der beliebten Rubrik „Wir sind Heimat“ des Radiosenders WDR 4 von vier „stadtbekannten“ Personen aus der Kevelaerer Ortschaft Wetten gestaltet: Moderatorin Petra Verhasselt-Krüll besuchte die Vorsitzende der Geselligen Vereine, Orla Feeny, die ehemalige Ortsvorsteherin Beate Clasen, Unternehmer Tobias Steegmann und Wochenmarkt-Beschicker Markus Heinen in ihrem Heimatort und sprach mit ihnen unter anderem über ihre heimatlichen Höhepunkte des Jahres, ihr ganz besonderes Heimatgefühl und was sie an „ihrem“ Wetten ganz besonders schätzen.

Die Ausstrahlung der Interviews wird am Montag, 22.12., Dienstag, 23.12. sowie am 29. und 30.12. stattfinden und bildet damit den Jahresabschluss der beliebten Sendereihe. Wer reinhören möchte, sollte sein Radio an den genannten Tagen zwischen 14 – 18 Uhr anschalten.