Der Natur- und Heimatverein Twisteden-Kleinkevelaer e.V. feierte sein 40-Jähriges „ Wir leben in einem super Umfeld “

Doris Mierzwa und Werner Neumann freuen sich über eine neue Hütte neben dem Platzhaus. Die Fertigstellung soll im Oktober sein. Foto: FG

Wer Geburtstag hat, lädt Gäste ein – und die kamen zahlreich, und sogar der Wettergott Petrus sandte herzliche Grüße: Bei warmen Temperaturen feierte der Natur- und Heimatverein Twisteden-Kleinkevelaer e.V. am vergangenen Sonntag, 14. August 2022, sein 40-jähriges Bestehen auf der Minigolfanlage an der Martinistraße.

Die Bedingungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten waren optimal: das Ambiente in ausgezeichnetem Zustand, das Wetter eines Kaisers würdig. Der Vorsitzende Werner Neumann und seine Stellvertreterin Doris Mierzwa hatten allen Grund, mit der Sonne um die Wette zu strahlen. Rund 100 Mitglieder, Freundinnen, Freunde sowie Unterstützerinnen und Unterstützer des Vereins fanden sich zum Geburtstag ein und machten es sich im Schatten der Bäume gemütlich.

Verschönerung und Erhaltung des Dorfes

Für Werner Neumann ging es an diesem Tag vor allem darum, einmal Danke zu sagen. „Wir wohnen hier in Twisteden in einem super Umfeld, das kann man einfach nicht alleine stemmen“, lobte der Vositzende das Engagement der Vereinskameradinnen und -kameraden. Rund 70 Mitglieder sind aktiv mit der Erhaltung und Verschönerung des Dorfes und der Projekte wie der Minigolfanlage beschäftigt: „Wenn man bedenkt, dass unsere aktive Phase zu Ostern startet und Ende Oktober…